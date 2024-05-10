Балясникова Анисья Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалясникова Анисья Никитовна

Балясникова Анисья Никитовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Балясников Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1911

Дочь: Безроднова Елена Сазоновна

Отец ребёнка: Безроднов Сазон Григорьевич

Трескино, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.01.1922

Сын: Безроднов Василий Сазонович

Отец ребёнка: Безроднов Сазон Григорьевич

Рождение ребёнка
07.01.1924

Дочь: Безроднова Анастасия Сазоновна

Отец ребёнка: Безроднов Сазон Григорьевич

Трескино, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.09.1925

Сын: Безроднов Сергей Сазонович

Отец ребёнка: Безроднов Сазон Григорьевич

Трескино, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.08.1929

Сын: Безроднов Александр Сазонович

Отец ребёнка: Безроднов Сазон Григорьевич

Трескино, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Безроднов Николай Сазонович

Отец ребёнка: Безроднов Сазон Григорьевич

Рождение ребёнка
14.10.1999

Сын: Безроднов Алексей Сазонович

Отец ребёнка: Безроднов Сазон Григорьевич

Трескино, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безроднов Григорий Сазонович

Отец ребёнка: Безроднов Сазон Григорьевич

Смерть
1973
Трескино, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close