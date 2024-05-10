Балясникова Анисья Никитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1973
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Балясников Никита
Рождение ребёнка
20.05.1911
Дочь: Безроднова Елена Сазоновна
Отец ребёнка: Безроднов Сазон Григорьевич
Рождение ребёнка
30.01.1922
Сын: Безроднов Василий Сазонович
Отец ребёнка: Безроднов Сазон Григорьевич
Рождение ребёнка
07.01.1924
Дочь: Безроднова Анастасия Сазоновна
Отец ребёнка: Безроднов Сазон Григорьевич
Рождение ребёнка
07.09.1925
Сын: Безроднов Сергей Сазонович
Отец ребёнка: Безроднов Сазон Григорьевич
Рождение ребёнка
08.08.1929
Сын: Безроднов Александр Сазонович
Отец ребёнка: Безроднов Сазон Григорьевич
Рождение ребёнка
1932
Сын: Безроднов Николай Сазонович
Отец ребёнка: Безроднов Сазон Григорьевич
Рождение ребёнка
14.10.1999
Сын: Безроднов Алексей Сазонович
Отец ребёнка: Безроднов Сазон Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безроднов Григорий Сазонович
Отец ребёнка: Безроднов Сазон Григорьевич
Смерть
1973