Шилов Пётр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилов Пётр Александрович

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

07.02.1893 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Погибина Евгения Петровна

Мать ребёнка: не указана

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
мать звали Мария, старший брат Александр (1876?)
Смерть
07.02.1893 ст.
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
скончался от горловой чахотки
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