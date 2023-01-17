Шилов Пётр Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смерти07.02.1893 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Погибина Евгения Петровна
Мать ребёнка: не указана
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
мать звали Мария, старший брат Александр (1876?)
Смерть
07.02.1893 ст.
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
скончался от горловой чахотки