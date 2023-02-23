Шестакова Прасковья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Прасковья Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1863

Сын: Шестаков Павел Фотиевич

Отец ребёнка: Шестаков Фотий Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.01.1865

Дочь: Агафья Фотиевна

Отец ребёнка: Шестаков Фотий Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Фотий Андреевич

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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