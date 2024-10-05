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Крюков Ермолай Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

02.08.1833 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Крюков Ефим Калинович

Мать: Крюкова Фекла Максимовна

Бракосочетание
31.?.1826 ст.

Жена: Крюкова (Безукладникова) Наталья Ефимовна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.05.1828 ст.

Дочь: Дементьева (Крюкова) Елена Ермолаевна

Мать ребёнка: Крюкова (Безукладникова) Наталья Ефимовна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Восприемники были мастеровой Павел Ефимов Безукладников, мастеровая девица Агапия Ефимова Крюкова
Рождение ребёнка
01.08.1831 ст.

Сын: Крюков Стефан Ермолаевич

Мать ребёнка: Крюкова (Безукладникова) Наталья Ефимовна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Смерть
02.08.1833 ст.
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
от горячки

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