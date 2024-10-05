Крюков Ермолай Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смерти02.08.1833 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Крюков Ефим Калинович
Мать: Крюкова Фекла Максимовна
Бракосочетание
31.?.1826 ст.
Рождение ребёнка
19.05.1828 ст.
Дочь: Дементьева (Крюкова) Елена Ермолаевна
Мать ребёнка: Крюкова (Безукладникова) Наталья Ефимовна
Восприемники были мастеровой Павел Ефимов Безукладников, мастеровая девица Агапия Ефимова Крюкова
Рождение ребёнка
01.08.1831 ст.
Мать ребёнка: Крюкова (Безукладникова) Наталья Ефимовна
Смерть
02.08.1833 ст.
от горячки