Бруданов Николай Акимов 1766 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бруданов Николай Акимов

Место рождения

Бражкино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1766 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.

Отец: Бруданов Аким Андреев

Мать: Василиса (Васса) Васильевна

Бражкино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бруданова Анна Малофеева

Рождение ребёнка
1789 ст.

Дочь: (Бруданова) Домна Николаевна

Мать ребёнка: Бруданова Анна Малофеева

Бражкино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Бруданова) Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Бруданова Анна Малофеева

Бражкино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Бруданов Денис Николаевич

Мать ребёнка: Бруданова Анна Малофеева

Бражкино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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