Бруданов Николай Акимов
Место рождения
Дата рождения1766 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.
Отец: Бруданов Аким Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бруданова Анна Малофеева
Рождение ребёнка
1789 ст.
Дочь: (Бруданова) Домна Николаевна
Мать ребёнка: Бруданова Анна Малофеева
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Бруданова) Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Бруданова Анна Малофеева
Рождение ребёнка
1806 ст.
Сын: Бруданов Денис Николаевич
Мать ребёнка: Бруданова Анна Малофеева
Смерть
Неизвестно