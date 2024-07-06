Сперанский Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сперанская (Магницкая) Юлия Михайловна
Образование
Неизвестно
агроном
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сперанская (Магницкая) Юлия Михайловна
Смерть
1970
г. Комсомольск