Сперанский Сергей Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСперанский Сергей Иванович

Сперанский Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сперанская (Магницкая) Юлия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сперанская (Магницкая) Юлия Михайловна

Образование
Неизвестно
агроном
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сперанская (Магницкая) Юлия Михайловна

Смерть
1970
г. Комсомольск

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