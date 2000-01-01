(Krohn) Wilhemina Mathilda
Место рожденияFunchal, Madeira
Дата рождения20.10.1876
Дата смерти?.12.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1876
Отец: Krohn Wilhelm (Heinrich)
Мать: Krohn Elisabeth Hubbard
Funchal, Madeira
Место жительства
1881
Место жительства
1891
Место жительства
1901
28 Belsize Park Gardens, Hampstead, London, England
Место жительства
1901
Смерть
?.12.1942