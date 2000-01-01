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(Krohn) Wilhemina Mathilda

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Место рождения

Funchal, Madeira

Дата рождения

20.10.1876

Дата смерти

?.12.1942

Пол

Женский

Отец

1838 г.р.

Мать

1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1876

Отец: Krohn Wilhelm (Heinrich)

Мать: Krohn Elisabeth Hubbard

Funchal, Madeira
Место жительства
1881
Место жительства
1891
Место жительства
1901
28 Belsize Park Gardens, Hampstead, London, England
Место жительства
1901
Смерть
?.12.1942
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