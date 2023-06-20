Ивлев Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Ивлев Иван
Мать: Ефимия Андреевна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Ивлев Георгий
Мать ребёнка: Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Григорий
Мать ребёнка: Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Ефим
Мать ребёнка: Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Иван
Мать ребёнка: Параскева Федоровна
Тобыл, Костанайский район, Костанайская область
Номер записи 578600076 Фамилия Ивлев Имя Иван Отчество Степанович Дата рождения __.__.1924 Место рождения Казахская ССР, Кустанайская обл., Затобольский р-н, п. Саникевский Дата и место призыва Зато... Показать все
Смерть
1936