Ивлев Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивлев Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Ивлев Иван

Мать: Ефимия Андреевна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Ивлев Георгий

Мать ребёнка: Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Григорий

Мать ребёнка: Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Ефим

Мать ребёнка: Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Иван

Мать ребёнка: Параскева Федоровна

Тобыл, Костанайский район, Костанайская область
Номер записи 578600076 Фамилия Ивлев Имя Иван Отчество Степанович Дата рождения __.__.1924 Место рождения Казахская ССР, Кустанайская обл., Затобольский р-н, п. Саникевский Дата и место призыва Зато... Показать все
Смерть
1936
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