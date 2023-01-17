Федосеев Иосиф Семенович
Место рождения
Дата рождения01.04.1880
Дата смерти08.09.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1901
Дочь: Синичкина Анастасия Иосифовна
Мать ребёнка: Федосеева Матрона Степановна
Рождение ребёнка
12.09.1912
Сын: Федосеев Никита Иосифович
Мать ребёнка: Федосеева Матрона Степановна
Военная служба
Неизвестно
Рядовой
Смерть
08.09.1912