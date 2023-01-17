Федосеев Иосиф Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеев Иосиф Семенович

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Место рождения

Федоровка, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.04.1880

Дата смерти

08.09.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Федоровка, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.12.1901

Дочь: Синичкина Анастасия Иосифовна

Мать ребёнка: Федосеева Матрона Степановна

Федоровка, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.09.1912

Сын: Федосеев Никита Иосифович

Мать ребёнка: Федосеева Матрона Степановна

Федоровка, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
Неизвестно
Рядовой
Смерть
08.09.1912
Федоровка, Приволжский муниципальный район, Самарская область
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