Симмуль Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симмуль Георгий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1917

Дата смерти

01.09.1971

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1950

Сын: Симмуль Виктор Георгиевич

Мать ребёнка: Симмуль Клавдия Тимофеевна

Рождение ребёнка
02.06.1964

Дочь: Игнатьева Людмила Георгиевна

Мать ребёнка: Симмуль Клавдия Тимофеевна

Малое Ибряйкино, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симмуль Клавдия Тимофеевна

Смерть
01.09.1971
Причина смерти: Несчастный случай
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