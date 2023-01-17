Симмуль Георгий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1917
Дата смерти01.09.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1950
Сын: Симмуль Виктор Георгиевич
Мать ребёнка: Симмуль Клавдия Тимофеевна
Рождение ребёнка
02.06.1964
Дочь: Игнатьева Людмила Георгиевна
Мать ребёнка: Симмуль Клавдия Тимофеевна
Малое Ибряйкино, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.09.1971
Причина смерти: Несчастный случай