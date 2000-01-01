Галантерник Яков Соломонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галантерник Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Галантерник Роза Геноховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кукс Лариса Яковлевна
Мать ребёнка: Галантерник Роза Геноховна
Смерть
Неизвестно