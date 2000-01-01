Галантерник Яков Соломонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галантерник Яков Соломонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галантерник Роза Геноховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галантерник Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Галантерник Роза Геноховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кукс Лариса Яковлевна

Мать ребёнка: Галантерник Роза Геноховна

Смерть
Неизвестно
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