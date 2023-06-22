Лебедева Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лебедев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1880

Сын: Лебедев Петр Степанович

Отец ребёнка: Лебедев Степан Иванович

Рождение ребёнка
01.11.1886

Дочь: Лебедева Анна Степановна

Отец ребёнка: Лебедев Степан Иванович

Рождение ребёнка
22.10.1888

Дочь: Лебедева Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Лебедев Степан Иванович

Рождение ребёнка
23.12.1890

Дочь: Лебедева Клавдия Степановна

Отец ребёнка: Лебедев Степан Иванович

Рождение ребёнка
23.07.1895

Дочь: Лебедева Серафима Степановна

Отец ребёнка: Лебедев Степан Иванович

Рождение ребёнка
27.07.1898

Сын: Лебедев Иван Степанович

Отец ребёнка: Лебедев Степан Иванович

Рождение ребёнка
09.07.1899

Сын: Лебедев Павел Степанович

Отец ребёнка: Лебедев Степан Иванович

Рождение ребёнка
19.12.1900

Дочь: Лебедева Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Лебедев Степан Иванович

Рождение ребёнка
22.08.1903

Дочь: Лебедева Анна Степановна

Отец ребёнка: Лебедев Степан Иванович

Смерть
Неизвестно

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