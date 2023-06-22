Лебедева Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лебедев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1880
Отец ребёнка: Лебедев Степан Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1886
Дочь: Лебедева Анна Степановна
Отец ребёнка: Лебедев Степан Иванович
Рождение ребёнка
22.10.1888
Дочь: Лебедева Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Лебедев Степан Иванович
Рождение ребёнка
23.12.1890
Дочь: Лебедева Клавдия Степановна
Отец ребёнка: Лебедев Степан Иванович
Рождение ребёнка
23.07.1895
Дочь: Лебедева Серафима Степановна
Отец ребёнка: Лебедев Степан Иванович
Рождение ребёнка
27.07.1898
Отец ребёнка: Лебедев Степан Иванович
Рождение ребёнка
09.07.1899
Отец ребёнка: Лебедев Степан Иванович
Рождение ребёнка
19.12.1900
Дочь: Лебедева Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Лебедев Степан Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1903
Дочь: Лебедева Анна Степановна
Отец ребёнка: Лебедев Степан Иванович
Смерть
Неизвестно