Геворгянц Мамикон Арутюнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1961
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Геворгянц Арутюн Гаспарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1925
Сын: Геворгян Ваган Мамиконович
Мать ребёнка: Заргарьян Сируш Аршаковна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Геворгянц Грант Мамиконович
Мать ребёнка: Заргарьян Сируш Аршаковна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1961