Геворгянц Мамикон Арутюнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геворгянц Мамикон Арутюнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Геворгянц Арутюн Гаспарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1925

Сын: Геворгян Ваган Мамиконович

Мать ребёнка: Заргарьян Сируш Аршаковна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Геворгянц Грант Мамиконович

Мать ребёнка: Заргарьян Сируш Аршаковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заргарьян Сируш Аршаковна

Смерть
1961
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