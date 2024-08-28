Buchner Бухнер (Мартель) Маргарета Margaretha Elisabeth
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти16.04.1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бухнер Петер
Рождение ребёнка
1824
Сын: Бухнер Петер
Отец ребёнка: Бухнер Петер
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Бухнер) Катарина
Отец ребёнка: Бухнер Петер
Рождение ребёнка
02.02.1829
Сын: Бухнер Михаил
Отец ребёнка: Бухнер Петер
Рождение ребёнка
13.07.1831
Сын: Бухнер Иоганн
Отец ребёнка: Бухнер Петер
Рождение ребёнка
1833
Сын: Бухнер Якоб
Отец ребёнка: Бухнер Петер
Рождение ребёнка
1833
Сын: Бухнер Йоханн-Якоб
Отец ребёнка: Бухнер Петер
Смерть
16.04.1852