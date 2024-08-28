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Buchner Бухнер (Мартель) Маргарета Margaretha Elisabeth

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

16.04.1852

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухнер Петер

Рождение ребёнка
1824

Сын: Бухнер Петер

Отец ребёнка: Бухнер Петер

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Бухнер) Катарина

Отец ребёнка: Бухнер Петер

Рождение ребёнка
02.02.1829

Сын: Бухнер Михаил

Отец ребёнка: Бухнер Петер

Рождение ребёнка
13.07.1831

Сын: Бухнер Иоганн

Отец ребёнка: Бухнер Петер

Рождение ребёнка
1833

Сын: Бухнер Якоб

Отец ребёнка: Бухнер Петер

Рождение ребёнка
1833

Сын: Бухнер Йоханн-Якоб

Отец ребёнка: Бухнер Петер

Смерть
16.04.1852

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