Резников Вячеслав Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.2000
Рождение ребёнка
02.08.2002
Рождение ребёнка
20.11.2008
Дочь: Резникова Татьяна
Мать ребёнка: Болтухова (Юрицина) Галина Александровна
Рождение ребёнка
06.03.2012
Сын: Резников Алексей Вячеславович
Мать ребёнка: Болтухова (Юрицина) Галина Александровна