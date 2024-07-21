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Запанков Евгений Яковлевич

Место рождения

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Запанков Яков Андреевич

Мать: Запанкова Мария Игнатьевна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1843

Жена: Запанкова Ирина Федоровна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Запанкова Ольга Евгеньевна

Мать ребёнка: Запанкова Ирина Федоровна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Запанков Павел Евгеньевич

Мать ребёнка: Запанкова Ирина Федоровна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Запанков Виссарион Евгеньевич

Мать ребёнка: Запанкова Ирина Федоровна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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