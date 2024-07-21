Запанков Евгений Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Бракосочетание
Около 1843
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Запанкова Ольга Евгеньевна
Мать ребёнка: Запанкова Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Запанков Павел Евгеньевич
Мать ребёнка: Запанкова Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Запанков Виссарион Евгеньевич
Мать ребёнка: Запанкова Ирина Федоровна
Смерть
Неизвестно