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Хайдуков Владимир Константинович

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Место рождения

Починок, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

19.07.1921

Дата смерти

20.10.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1921

Отец: Хайдуков Константин Иванович

Мать: Хайдукова Анна Александровна

Починок, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайдуков Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Хайдукова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хайдукова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Владимировна

Мать ребёнка: Хайдукова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Хайдукова Анна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
20.10.2003
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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