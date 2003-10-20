Хайдуков Владимир Константинович
Место рождения
Дата рождения19.07.1921
Дата смерти20.10.2003
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайдуков Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Хайдукова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хайдукова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Владимировна
Мать ребёнка: Хайдукова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Хайдукова Анна
Смерть
20.10.2003