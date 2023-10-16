Грибкова (Козырева) Пелагея Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Козырев Сергей Алексеевич
Мать: Козырева Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно