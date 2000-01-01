Бикеева (Шевченко) Любовь Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикеева (Шевченко) Любовь Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1985

Отец: Шевченко Владимир Сергеевич

Мать: Шевченко Любовь Владимировна

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