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Бикеева (Шевченко) Любовь Владимировна
Бикеева (Шевченко) Любовь Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.05.1985
Пол
Женский
Отец
Шевченко Владимир Сергеевич
1961 г.р.
Мать
Шевченко (Щекочихина) Любовь Владимировна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1985
Отец:
Шевченко Владимир Сергеевич
Мать:
Шевченко Любовь Владимировна
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