Сурова Ксения Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1735
Сын: Суров Михаил Иванов
Отец ребёнка: Суров Иван Борисов
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Суров Иван Борисов
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Матрена Иванова
Отец ребёнка: Суров Иван Борисов
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ефимия Иванова
Отец ребёнка: Суров Иван Борисов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суров Иван Борисов
Смерть
Неизвестно