Сурова Ксения Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурова Ксения Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Суров Михаил Иванов

Отец ребёнка: Суров Иван Борисов

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Суров Иван Борисов

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Матрена Иванова

Отец ребёнка: Суров Иван Борисов

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ефимия Иванова

Отец ребёнка: Суров Иван Борисов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суров Иван Борисов

Смерть
Неизвестно
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