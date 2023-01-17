Калинин Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения09.09.1896
Дата смерти05.03.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1896
Место жительства
С 1927 по 1971
Смерть
05.03.1971