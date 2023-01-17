Калинин Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин Сергей Иванович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

09.09.1896

Дата смерти

05.03.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1896
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1927 по 1971
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.03.1971
Москва, город федерального значения Москва
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