Ципулин Вячеслав Вадимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦипулин Вячеслав Вадимович

Ципулин Вячеслав Вадимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ципулин Вадим

Мать: Ципулина Светлана

Рождение ребёнка
15.09.2010

Дочь: Ципулина Анна Вячеславовна

Мать ребёнка: Назарова Светлана Николаевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
16.09.2015

Дочь: Ципулина Виктория Вячеславовна

Мать ребёнка: Назарова Светлана Николаевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Светлана Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close