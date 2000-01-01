Долбня ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долбня ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

1921 г.р.

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Долбня ?

Отец ребёнка: Долбня ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долбня ?

Смерть
Неизвестно
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