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Мухаметшафиков Шакур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1937

Дочь: Шафикова Такмина Шакуровна

Мать ребёнка: Мухаметшафикова Асия Аглиулловна

Рождение ребёнка
06.06.1941

Дочь: Абдрахманова Такзима Шакуровна

Мать ребёнка: Мухаметшафикова Асия Аглиулловна

Рождение ребёнка
29.10.1946

Дочь: Мухаметшафикова Танзиля Шакуровна

Мать ребёнка: Мухаметшафикова Асия Аглиулловна

Рождение ребёнка
09.07.1956

Дочь: Мухаметшафикова Ильсияр Шакуровна

Мать ребёнка: Мухаметшафикова Асия Аглиулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухаметшафиков Ильдар Шакурович

Мать ребёнка: Мухаметшафикова Асия Аглиулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шафиков Харыс Шакурович

Мать ребёнка: Мухаметшафикова Асия Аглиулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухаметшафикова Асия Аглиулловна

Смерть
Неизвестно
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