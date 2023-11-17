Мухаметшафиков Шакур
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.08.1937
Дочь: Шафикова Такмина Шакуровна
Мать ребёнка: Мухаметшафикова Асия Аглиулловна
Рождение ребёнка
06.06.1941
Дочь: Абдрахманова Такзима Шакуровна
Мать ребёнка: Мухаметшафикова Асия Аглиулловна
Рождение ребёнка
29.10.1946
Дочь: Мухаметшафикова Танзиля Шакуровна
Мать ребёнка: Мухаметшафикова Асия Аглиулловна
Рождение ребёнка
09.07.1956
Дочь: Мухаметшафикова Ильсияр Шакуровна
Мать ребёнка: Мухаметшафикова Асия Аглиулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухаметшафиков Ильдар Шакурович
Мать ребёнка: Мухаметшафикова Асия Аглиулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мухаметшафикова Асия Аглиулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно