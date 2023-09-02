Бабкина Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкина Анна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1866 ст.

Сын: Бабкин Никита Иванович

Отец ребёнка: Бабкин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
14.04.1875 ст.

Сын: Бабкин Семен Иванович

Отец ребёнка: Бабкин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Бабкин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Бабкин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
10.04.1881 ст.

Сын: Бабкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Бабкин Иван Васильевич

Берники, Алексинский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1889

Сын: Бабкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Бабкин Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабкин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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