Бабкина Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1866 ст.
Отец ребёнка: Бабкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
14.04.1875 ст.
Отец ребёнка: Бабкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1877 ст.
Отец ребёнка: Бабкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
10.04.1881 ст.
Отец ребёнка: Бабкин Иван Васильевич
Берники, Алексинский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1889
Сын: Бабкин Иван Иванович
Отец ребёнка: Бабкин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно