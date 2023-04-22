Карев Козьма Семенов
Место рождения
Дата рождения1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.
Отец: Карев Семен Никифорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Сын: Карев Федотий Козмин
Мать ребёнка: Карева Настасья Тимофеева
Рождение ребёнка
1845
Сын: Карев Алексей Козмин
Мать ребёнка: Карева Настасья Тимофеева
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Карева) Марфа Козьмина
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно