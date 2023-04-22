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Карев Козьма Семенов

Место рождения

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.

Отец: Карев Семен Никифорович

Мать: не указана

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карева Настасья Тимофеева

Рождение ребёнка
1842

Сын: Карев Федотий Козмин

Мать ребёнка: Карева Настасья Тимофеева

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Карев Алексей Козмин

Мать ребёнка: Карева Настасья Тимофеева

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Карева) Марфа Козьмина

Мать ребёнка: не указана

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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