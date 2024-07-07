Мосеев Яков Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМосеев Яков Георгиевич

Мосеев Яков Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения взят из записи о бракосочетании
Бракосочетание
10.07.1905 ст.

Жена: Мосеева (Шестакова) Наталья Тарасовна

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область
ИАОО ф. 16, оп. 6, д. 434 Запись № 34 от 10.07.1905 о браке Низовского села крестьянина Якова Георгиевича Мосеева, первым браком, 21 год и Низовского села крестьянской дочери девицы Натальи Тарасовны ... Показать все
Рождение ребёнка
09.02.1908 ст.

Дочь: Мосеева Федора Яковлевна

Мать ребёнка: Мосеева (Шестакова) Наталья Тарасовна

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область
ИАОО ф. 16, оп. 6, д. 772, стр. 204 в эл. версии. В МК запись № 27.
Рождение ребёнка
21.03.1910 ст.

Дочь: Мосеева Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Мосеева (Шестакова) Наталья Тарасовна

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область
ИАОО ф. 16 оп. 6 д. 950, стр. 239 в эл. виде. В МК запись № 44.
Рождение ребёнка
09.04.1912 ст.

Дочь: Мосеева Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Мосеева (Шестакова) Наталья Тарасовна

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
05.10.1914 ст.

Сын: Мосеев Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Мосеева (Шестакова) Наталья Тарасовна

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область
(ИАОО ф. 16 оп 6 д. 1204 стр. 403 в эл. версии, запись в МК № 125
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.