Мосеев Яков Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения взят из записи о бракосочетании
Бракосочетание
10.07.1905 ст.
ИАОО ф. 16, оп. 6, д. 434 Запись № 34 от 10.07.1905 о браке Низовского села крестьянина Якова Георгиевича Мосеева, первым браком, 21 год и Низовского села крестьянской дочери девицы Натальи Тарасовны ... Показать все
Рождение ребёнка
09.02.1908 ст.
Дочь: Мосеева Федора Яковлевна
Мать ребёнка: Мосеева (Шестакова) Наталья Тарасовна
ИАОО ф. 16, оп. 6, д. 772, стр. 204 в эл. версии. В МК запись № 27.
Рождение ребёнка
21.03.1910 ст.
Дочь: Мосеева Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Мосеева (Шестакова) Наталья Тарасовна
ИАОО ф. 16 оп. 6 д. 950, стр. 239 в эл. виде. В МК запись № 44.
Рождение ребёнка
09.04.1912 ст.
Дочь: Мосеева Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Мосеева (Шестакова) Наталья Тарасовна
Рождение ребёнка
05.10.1914 ст.
Мать ребёнка: Мосеева (Шестакова) Наталья Тарасовна
(ИАОО ф. 16 оп 6 д. 1204 стр. 403 в эл. версии, запись в МК № 125
Смерть
Неизвестно