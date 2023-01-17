Фаддеев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Фаддеев Борис
Мать ребёнка: Баранова Хиония
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баранова Хиония
Смерть
1947