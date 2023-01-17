Фаддеев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаддеев Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1910 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Фаддеев Борис

Мать ребёнка: Баранова Хиония

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баранова Хиония

Смерть
1947
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