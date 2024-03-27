Вьюжанина Марья Лукояновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Вьюжанина Агрофена Никифоровна
Отец ребёнка: Вьюжанин Никифор Фотеев
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Вьюжанин Василий Никифорович
Отец ребёнка: Вьюжанин Никифор Фотеев
Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Вьюжанин Степан Никифорович
Отец ребёнка: Вьюжанин Никифор Фотеев
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Вьюжанина Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Вьюжанин Никифор Фотеев
Смерть
Неизвестно