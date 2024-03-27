Вьюжанина Марья Лукояновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьюжанина Марья Лукояновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Вьюжанина Агрофена Никифоровна

Отец ребёнка: Вьюжанин Никифор Фотеев

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Вьюжанин Василий Никифорович

Отец ребёнка: Вьюжанин Никифор Фотеев

Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Вьюжанин Степан Никифорович

Отец ребёнка: Вьюжанин Никифор Фотеев

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Вьюжанина Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Вьюжанин Никифор Фотеев

Смерть
Неизвестно
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