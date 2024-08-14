Николаев Руслан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николаев Владимир Георгиевич
Мать: Николаева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Дмитрий Русланович
Мать ребёнка: Николаева Алевтина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Федор Русланович
Мать ребёнка: Николаева Алевтина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Николаева Алевтина