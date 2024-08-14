Николаев Руслан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Руслан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николаев Владимир Георгиевич

Мать: Николаева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Дмитрий Русланович

Мать ребёнка: Николаева Алевтина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Федор Русланович

Мать ребёнка: Николаева Алевтина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Алевтина

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