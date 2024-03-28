Аюпова (Иваненко) Олеся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аюпова (Иваненко) Олеся

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Место рождения

г.Певек

Дата рождения

09.03.1981

Пол

Женский

Отец

1941 г.р.

Мать

1943 г.р.

Муж

1989 г.р.

Дети

2005 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
09.03.1981

Отец: Иваненко Виталий

Мать: (Масленникова) Валентина

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.2005

Сын: Афанасьев Даниил

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
29.08.2015

Муж: Аюпов Евгений

Рождение ребёнка
31.08.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аюпов Евгений

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