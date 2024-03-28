Аюпова (Иваненко) Олеся
Место рожденияг.Певек
Дата рождения09.03.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1981
Отец: Иваненко Виталий
Мать: (Масленникова) Валентина
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.2005
Сын: Афанасьев Даниил
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
29.08.2015
Муж: Аюпов Евгений
Рождение ребёнка
31.08.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аюпов Евгений