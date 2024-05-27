Асеев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1903
Дата смерти20.01.1905
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Отец: Асеев Андрей Кузьмич
Мать: не указана
Смерть
20.01.1905
https://yandex.ru/archive/catalog/79e0667f-5e3a-41a2-9fc7-2102fe400452/112?text=%D0%90%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2+%D0%9C%D1%83%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&snippet=20.+22.+%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81... Показать все