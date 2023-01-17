Костюченко Митрофан Павлов
Место рождения
Дата рождения23.11.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1865
Отец: Костюченко Павел Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.06.1889
Дочь: Ольга Митрофанова
Мать ребёнка: Костюченко Агафия Антонова
Рождение ребёнка
20.02.1890
Дочь: Евгения Митрофанова
Мать ребёнка: Костюченко Агафия Антонова
Рождение ребёнка
После 1893
Сын: Костюченко Иван Митрофанов
Мать ребёнка: Костюченко Агафия Антонова
Рождение ребёнка
1898
Сын: Костюченко Василий Митрофанов
Мать ребёнка: Костюченко Агафия Антонова
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Ирина Митрофанова
Мать ребёнка: Костюченко Агафия Антонова
Рождение ребёнка
19.08.1910
Сын: Костюченко Сергей Митрофанов
Мать ребёнка: Костюченко Агафия Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно