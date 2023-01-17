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Костюченко Митрофан Павлов

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Место рождения

Родниковка, Кіровоградська область

Дата рождения

23.11.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1865

Отец: Костюченко Павел Иванов

Мать: не указана

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около ?.06.1889

Дочь: Ольга Митрофанова

Мать ребёнка: Костюченко Агафия Антонова

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
20.02.1890

Дочь: Евгения Митрофанова

Мать ребёнка: Костюченко Агафия Антонова

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
После 1893

Сын: Костюченко Иван Митрофанов

Мать ребёнка: Костюченко Агафия Антонова

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Костюченко Василий Митрофанов

Мать ребёнка: Костюченко Агафия Антонова

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Ирина Митрофанова

Мать ребёнка: Костюченко Агафия Антонова

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
19.08.1910

Сын: Костюченко Сергей Митрофанов

Мать ребёнка: Костюченко Агафия Антонова

Родниковка, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костюченко Агафия Антонова

Смерть
Неизвестно
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