Нусс Карл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нусс Карл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нусс Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нусс Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нусс Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нусс Нина

Рождение ребёнка
08.?.?

Дочь: Мартынова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Нусс Нина

Смерть
Неизвестно

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