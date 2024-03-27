Хусаинова Фердаус
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
Дата смерти1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
1990
с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Таймасово Куюргазинского района БАССР