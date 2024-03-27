Хусаинова Фердаус — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХусаинова Фердаус

Хусаинова Фердаус

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1990
с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close