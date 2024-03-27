Корнеенков Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеенков Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корнеенков ?

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.08.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнеенкова (Ермоленкова) Ксения Ильинична

Смерть
Неизвестно

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