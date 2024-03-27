Корнеенков Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корнеенков ?
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.08.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корнеенкова (Ермоленкова) Ксения Ильинична
Смерть
Неизвестно