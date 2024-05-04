Пангаева (Ягайлова) Мария Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пангаева (Ягайлова) Мария Фроловна

Место рождения

Константиновка, Константиновский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

15.04.1902

Дата смерти

28.12.1994

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1902

Отец: Ягайлов Фрол Тимофеевич

Мать: Ягайлова Екатерина

Константиновка, Константиновский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пангаев Леонид Филиппович

Отец ребёнка: Пангаев Филипп Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пангаев Павел Филиппович

Отец ребёнка: Пангаев Филипп Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пангаев Николай Филиппович

Отец ребёнка: Пангаев Филипп Тимофеевич

Рождение ребёнка
18.10.1924

Дочь: Вандышева (Пангаева) Александра Филипповна

Отец ребёнка: Пангаев Филипп Тимофеевич

Рождение ребёнка
25.07.1933

Дочь: Пангаева Зинаида Филипповна

Отец ребёнка: Пангаев Филипп Тимофеевич

Смерть
28.12.1994
Вознесенское, Амурский муниципальный район, Хабаровский край

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