Пангаева (Ягайлова) Мария Фроловна
Место рождения
Дата рождения15.04.1902
Дата смерти28.12.1994
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1902
Отец: Ягайлов Фрол Тимофеевич
Мать: Ягайлова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пангаев Леонид Филиппович
Отец ребёнка: Пангаев Филипп Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пангаев Филипп Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пангаев Николай Филиппович
Отец ребёнка: Пангаев Филипп Тимофеевич
Рождение ребёнка
18.10.1924
Дочь: Вандышева (Пангаева) Александра Филипповна
Отец ребёнка: Пангаев Филипп Тимофеевич
Рождение ребёнка
25.07.1933
Дочь: Пангаева Зинаида Филипповна
Отец ребёнка: Пангаев Филипп Тимофеевич
Смерть
28.12.1994
Вознесенское, Амурский муниципальный район, Хабаровский край