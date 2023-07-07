Рудоквас Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рудоквас Порфентий
Рождение ребёнка
25.06.1931
Дочь: Щербакова Елена
Мать ребёнка: Рудоквас Александра
Рождение ребёнка
1934
Сын: Рудоквас Владимир
Мать ребёнка: Рудоквас Александра
Украина, Каховка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каменева Лидия
Мать ребёнка: Рудоквас Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Мать ребёнка: Рудоквас Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виговская Светлана
Мать ребёнка: Рудоквас Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рудоквас Александра
Смерть
Неизвестно