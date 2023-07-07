Рудоквас Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудоквас Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рудоквас Порфентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1931

Дочь: Щербакова Елена

Мать ребёнка: Рудоквас Александра

Рождение ребёнка
1934

Сын: Рудоквас Владимир

Мать ребёнка: Рудоквас Александра

Украина, Каховка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каменева Лидия

Мать ребёнка: Рудоквас Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Мать ребёнка: Рудоквас Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виговская Светлана

Мать ребёнка: Рудоквас Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудоквас Александра

Смерть
Неизвестно
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