Алексеев Арнольд Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеев Арнольд Аркадьевич

Алексеев Арнольд Аркадьевич

avatar

Место рождения

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

12.02.1969

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1969

Отец: Алексеев Аркадий Михайлович

Мать: Алексеева Агния Абрамовна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close