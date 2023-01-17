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Алексеев Арнольд Аркадьевич
Алексеев Арнольд Аркадьевич
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Место рождения
Якутск
, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Дата рождения
12.02.1969
Пол
Мужской
Отец
Алексеев Аркадий Михайлович
1937 г.р.
Мать
Алексеева (Гольдман) Агния Абрамовна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1969
Отец:
Алексеев Аркадий Михайлович
Мать:
Алексеева Агния Абрамовна
Якутск
, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
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