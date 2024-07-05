Horowitz (Babad) Reitze
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1720
Дата смерти1755
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1725
Рождение ребёнка
Около 1732
Рождение ребёнка
Около 1734
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Rubin (Horowitz) Beila
Отец ребёнка: Horowitz Isaac \"Itzikel Hamburger\" Abd A-H-W Reb Itzikel Hamburger
Ukraine
Рождение ребёнка
1740
Рождение ребёнка
1742
Смерть
1755