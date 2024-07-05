Horowitz (Babad) Reitze Около 1720 — найти родственников по фамилии на Familio
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Horowitz (Babad) Reitze

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

1755

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Babad Jacob Yollis יעקב יוקל Yoykel

Мать: Babad (Segal) Reizl

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Katzenellenpogen Landau (Horowitz) Rachel Reize

Отец ребёнка: Horowitz Isaac \"Itzikel Hamburger\" Abd A-H-W Reb Itzikel Hamburger

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Halberstadt (Horowitz) Reizel

Отец ребёнка: Horowitz Isaac \"Itzikel Hamburger\" Abd A-H-W Reb Itzikel Hamburger

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Horowitz) Toyba

Отец ребёнка: Horowitz Isaac \"Itzikel Hamburger\" Abd A-H-W Reb Itzikel Hamburger

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Rappoport (Horowitz) Sarah

Отец ребёнка: Horowitz Isaac \"Itzikel Hamburger\" Abd A-H-W Reb Itzikel Hamburger

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Landau (Horowitz) Elke

Отец ребёнка: Horowitz Isaac \"Itzikel Hamburger\" Abd A-H-W Reb Itzikel Hamburger

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Horowitz Nathan Abd Belya Czerkov (White Field) Halevi

Отец ребёнка: Horowitz Isaac \"Itzikel Hamburger\" Abd A-H-W Reb Itzikel Hamburger

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Horowitz Joseph Jacob

Отец ребёнка: Horowitz Isaac \"Itzikel Hamburger\" Abd A-H-W Reb Itzikel Hamburger

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Halberstadt (Horowitz) Pesel

Отец ребёнка: Horowitz Isaac \"Itzikel Hamburger\" Abd A-H-W Reb Itzikel Hamburger

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Landau (Horowitz) Breindel

Отец ребёнка: Horowitz Isaac \"Itzikel Hamburger\" Abd A-H-W Reb Itzikel Hamburger

Рождение ребёнка
Около 1725

Дочь: Igra (Horowitz) Rivka Ester אסתר

Отец ребёнка: Horowitz Isaac \"Itzikel Hamburger\" Abd A-H-W Reb Itzikel Hamburger

Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Mordechai Tzvi Zvi

Отец ребёнка: Horowitz Isaac \"Itzikel Hamburger\" Abd A-H-W Reb Itzikel Hamburger

Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Horowitz Shmuel

Отец ребёнка: Horowitz Isaac \"Itzikel Hamburger\" Abd A-H-W Reb Itzikel Hamburger

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Rubin (Horowitz) Beila

Отец ребёнка: Horowitz Isaac \"Itzikel Hamburger\" Abd A-H-W Reb Itzikel Hamburger

Ukraine
Рождение ребёнка
1740

Сын: Horowitz Eleazar A.B.D. Zalozhtsy Isaac

Отец ребёнка: Horowitz Isaac \"Itzikel Hamburger\" Abd A-H-W Reb Itzikel Hamburger

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Berenstein (Horowitz) Gittel Bat Rabbi Yitzchak Itsikl

Отец ребёнка: Horowitz Isaac \"Itzikel Hamburger\" Abd A-H-W Reb Itzikel Hamburger

Смерть
1755

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