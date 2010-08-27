Крупин Александр Борисович
Место рожденияпос. Донаурово
Дата рождения17.03.1958
Дата смерти11.12.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1958
Отец: Крупин Борис Васильевич
Мать: Крупина Ксенья Андреевна
пос. Донаурово
Рождение ребёнка
1987
Сын: Крупин Павел Александрович
Мать ребёнка: Крупина Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупин Константин Александрович
Мать ребёнка: Крупина Евдокия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.12.1988