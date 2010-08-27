Крупин Александр Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупин Александр Борисович

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Место рождения

пос. Донаурово

Дата рождения

17.03.1958

Дата смерти

11.12.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1958

Отец: Крупин Борис Васильевич

Мать: Крупина Ксенья Андреевна

пос. Донаурово
Рождение ребёнка
1987

Сын: Крупин Павел Александрович

Мать ребёнка: Крупина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупин Константин Александрович

Мать ребёнка: Крупина Евдокия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупина Евдокия Николаевна

Смерть
11.12.1988
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