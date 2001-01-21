Александров Анатолий Павлович
Место рожденияKazakhstan
Дата рождения21.09.1951
Дата смерти21.01.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1951
Kazakhstan
Рождение ребёнка
07.11.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Казахстан
Рождение ребёнка
05.01.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.01.2001