Александров Анатолий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Анатолий Павлович

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Место рождения

Kazakhstan

Дата рождения

21.09.1951

Дата смерти

21.01.2001

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1951

Отец: Александров Павел Иванович

Мать: Александрова Александра Антоновна

Kazakhstan
Рождение ребёнка
07.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казахстан
Рождение ребёнка
05.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.01.2001
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