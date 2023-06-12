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Макар Изотов

Место рождения

Евсяково, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Евсяково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1863 ст.

Дочь: Ананiева (---) Александра Макарова

Мать ребёнка: не указана

Евсяково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Поручитель
03.02.1889 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
В Благовещенской церкви с. Судай Чухломского уезда. Макар Изотов был поручителем: 3 февраля 1889 у Василiй Яковлевъ (д. Соватова) и Александра Кузмина (д. Евсекова) 56-25-219-236об-237
Смерть
Неизвестно

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