Макар Изотов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1863 ст.
Дочь: Ананiева (---) Александра Макарова
Мать ребёнка: не указана
Поручитель
03.02.1889 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
В Благовещенской церкви с. Судай Чухломского уезда. Макар Изотов был поручителем: 3 февраля 1889 у Василiй Яковлевъ (д. Соватова) и Александра Кузмина (д. Евсекова) 56-25-219-236об-237
Смерть
Неизвестно