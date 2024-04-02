Назаров Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Назаров Алексей
Мать: Назарова Анна
Рождение ребёнка
25.05.1922
Дочь: Егорова Фаина
Мать ребёнка: Назарова Анна
с. Хвощевка Богородский р-н Горьковская обл
Рождение ребёнка
14.07.1929
Дочь: Васильева Анна
Мать ребёнка: Назарова Анна
с. Хвощевка Богородский р-н Горьковская обл
Смерть
1958
с. Хвощевка Богородский р-н Горьковская обл