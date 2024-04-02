Назаров Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаров Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назаров Алексей

Мать: Назарова Анна

Рождение ребёнка
25.05.1922

Дочь: Егорова Фаина

Мать ребёнка: Назарова Анна

с. Хвощевка Богородский р-н Горьковская обл
Рождение ребёнка
14.07.1929

Дочь: Васильева Анна

Мать ребёнка: Назарова Анна

с. Хвощевка Богородский р-н Горьковская обл
Смерть
1958
с. Хвощевка Богородский р-н Горьковская обл
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