Кизеева (Голашева) ? Герасимовна
Место рождения
Дата рожденияДо 1905
Дата смертиДо 1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1905
Рождение ребёнка
28.09.1923
Отец ребёнка: Кизеев Яков Михайлович
Рождение ребёнка
01.09.1929
Отец ребёнка: Кизеев Яков Михайлович
Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Кизеев Яков Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1941