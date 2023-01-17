Кизеева (Голашева) ? Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кизеева (Голашева) ? Герасимовна

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Место рождения

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1905

Дата смерти

До 1941

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1905

Отец: Голашев Герасим Стефанович

Мать: Голашева Екатерина Михайловна

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.09.1923

Сын: Кизеев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Кизеев Яков Михайлович

Рождение ребёнка
01.09.1929

Сын: Кизеев Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Кизеев Яков Михайлович

Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Кизеев Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Кизеев Яков Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кизеев Яков Михайлович

Смерть
До 1941
Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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