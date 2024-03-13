Русанов Геннадий Николаевич
Место рожденияМаслокавцы поселок, Варненский район, Челябинская область, Россия
Дата рождения06.06.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1959
Маслокавцы поселок, Варненский район, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
17.05.1991
Мать ребёнка: Русанова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
28.06.1991
Дочь: Дарья Геннадьевна
Мать ребёнка: Русанова Надежда Николаевна
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно