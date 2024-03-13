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Русанов Геннадий Николаевич

Место рождения

Маслокавцы поселок, Варненский район, Челябинская область, Россия

Дата рождения

06.06.1959

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1959

Отец: Русанов Николай Гаврилович

Мать: Русанова Зинаида Ивановна

Маслокавцы поселок, Варненский район, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
17.05.1991

Сын: Русанов Иван Геннадьевич

Мать ребёнка: Русанова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
28.06.1991

Дочь: Дарья Геннадьевна

Мать ребёнка: Русанова Надежда Николаевна

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русанова Надежда Николаевна

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