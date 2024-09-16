Кривохижин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривохижин Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривохижина (Сыч) Вероника

Рождение ребёнка
25.01.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кривохижина (Сыч) Вероника

Рождение ребёнка
04.07.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кривохижина (Сыч) Вероника

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