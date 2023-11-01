Лопатин Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатин Анатолий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: Лопатина Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лопатина (Егорова) Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лопатина (Егорова) Ольга Васильевна

Смерть
1976

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