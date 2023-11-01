Лопатин Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1976
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лопатина (Егорова) Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лопатина (Егорова) Ольга Васильевна
Смерть
1976