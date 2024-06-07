Сергей Александрович Манкевич 22.08.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сергей Александрович Манкевич

Место рождения

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край

Дата рождения

22.08.1955

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1955

Отец: Манкевич Александр Ульянович

Мать: Манкевич (Шевченко) Лидия Николаевна

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манкевич (Сафонова) Наталья Георгиевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
25.12.1987

Дочь: Манкевич Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Манкевич (Сафонова) Наталья Георгиевна

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