Сергей Александрович Манкевич
Место рождения
Дата рождения22.08.1955
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1955
Рождение ребёнка
27.02.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Манкевич (Сафонова) Наталья Георгиевна
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
25.12.1987
Дочь: Манкевич Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Манкевич (Сафонова) Наталья Георгиевна