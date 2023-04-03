Безладнов Меркул — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безладнов Меркул

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1760 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Безладнов Кондратий

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
Барсуковская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1822

Сын: Безладнов Кузьма

Мать ребёнка: Стефанида

Смерть
Неизвестно

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