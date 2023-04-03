Безладнов Меркул
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Безладнов Кондратий
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
Барсуковская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1822
Сын: Безладнов Кузьма
Мать ребёнка: Стефанида
Смерть
Неизвестно